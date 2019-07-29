Под суд пойдет директор предприятия

Под суд пойдет директор предприятияДиректора ООО «Трансформес Плант» обвиняют в невыплате заработной платы.С декабря 2016 года по март 2018 года мужчина, зная о наличии достаточных денежных средств в организации, не выплатил зарплату 11 сотрудникам на сумму превышающую 1,5 млн рублей.Принятыми прокуратурой города мерами сумма возмещенного ущерба составила 724 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Однако он свою вину не признал.Уголовное дело рассмотрят в мировом суде судебного участка №1 Фрунзенского района Владимира.