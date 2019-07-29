Частные военные компании из США не только готовят сирийский боевиков, но и грабят нефтяные месторождения. Так, например, бойцы ЧВК запустили добычу и вывоз нефти на продажу из таких месторождений, как Конако, Эль-Омар и Танак, что на восточном берегу Евфрата. Об этом на брифинге Министерства обороны РФ рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Частные военные компании из США не только готовят сирийских боевиков, но и грабят нефтяные месторождения. Так, например, бойцы ЧВК запустили добычу и вывоз нефти на продажу из таких месторождений, как Конако, Эль-Омар и Танак, что на восточном берегу Евфрата. Об этом на брифинге Министерства обороны РФ рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.Также он уточнил, что частные военные компании продолжают перебрасывать подкрепления в Сирию. Сейчас на территории Арабской Республики находятся до 3,5 тысяч бойцов ЧВК. Причем их прикрывает авиация коалиции под руководством США.По сути, добавил генерал-полковник, американские военные отобрали криминальный бизнес у ИГИЛ (запрещена в России) и с его помощью накачивают вооружением курдские и арабские бандформирования.Кроме того, отмечает Рудской, боевики в зоне деэскалации "Идлиб" готовят наступление и стягивают дополнительные силы. В юго-западную часть региона уже переброшены около 500 террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России).Российские вооруженные силы наносят точечные удары по боевой технике бандитов. Так, за минувшие полтора месяца уничтожены 11 танков, 17 БМП, 12 реактивных систем залпового огня, 29 пикапов с тяжелым вооружением, и три склада, где хранилось до 40 дронов.