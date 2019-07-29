В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко на поле домашней ВЭБ Арены в Москве обыграл Локомотив Юрия Семин с минимальным счетом – 1:0.

В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко на поле домашней "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" Юрия Семина с минимальным счетом – 1:0.У победителей встречи единственный мяч забил нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте противостояния.ЦСКА одержал вторую победу кряду и с шестью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Локомотив", потерпевший первое поражение в РПЛ, расположился на девятой строчке, имея в активе четыре очка.В следующем туре армейцы в воскресенье, 4 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином", а железнодорожники днем ранее в Самаре встретятся с местными "Крыльями Советов".