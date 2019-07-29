Луна
стремительно убывает и уже в четверг мы встретим новолуние. А с понедельника по
среду на небе разыграется нешуточная борьба Солнца с бунтарем Ураном. Как это
отразится на нас?
Луна
стремительно убывает и уже в четверг мы встретим новолуние. А с понедельника по
среду на небе разыграется нешуточная борьба Солнца с бунтарем Ураном. Как это
отразится на нас?
Тяга
к самостоятельности и независимости, поток оригинальных идей, бурная интеллектуальная
деятельность, неожиданные поступки (некоторые из которых от вас, вероятно,
ждали годами, например, предложение руки и сердца), резкие перемены и желание
немедленно сбежать в отпуск. Из негативных сценариев: неожиданные увольнения,
конфликты с руководством, супругами, родителями, аварии, поломки бытовой
техники и авто, возгорания, проблемы с сердцем и крайне неудовлетворительное
самочувствие. , составившая гороскоп на неделю для
читателей "Дни.ру", уверена, что головные боли и недомогание у кого-то начались
еще с прошлой пятницы.
Уран
коварен и непредсказуем, поэтому на наступающей неделе точно стоит отказаться
от операций, любых вмешательств в организм и покупок авто, техники и других
финансовых вложений.
Следующее
важное астро событие недели в четверг – Новолуние в знаке Льва. Это время
запуска наших пожеланий во Вселенную. Не верите? Отпустите свое желание в самый
пик Новолуния с 06:13 по 07:13 по Москве и, возможно, к полнолунию 15 августа
вы получите первые результаты.
В
пятницу возможны перемены в личной жизни. У кого-то резко нагрянет расставание
или, наоборот, захватит любовь с первого взгляда. Если в отношениях все
стабильно, то вот финансы "запоют" романсы. Не транжирьте последние деньги в
угоду сиюминутным желаниям, особенно в погоне за новыми гаджетами. В идеале
важные покупки лучше совершать после 8 августа.
К
выходным ветер перемен уляжется. Многие спокойно и продуктивно проведут уик-энд
на даче или дома, наводя порядок. Если удастся, посвятите время себе – сходите
на фитнесс, на массаж или отправьтесь на обучающие курсы.
Овен
У Овнов неделя обещает
быть активной, насыщенной и продуктивной. Все ваши поставленные цели реализуемы
и достижимы. Главное
– сконцентрироваться на определенной задаче, а не пытаться сделать тысячу дел
одновременно.
Во
второй половине недели ситуации будут требовать от вас хорошо продуманных,
последовательных действий и терпения, иначе результат окажется совсем не таким,
как вы ожидаете.
Телец
Многие Тельцы в начале недели могут
ощущать душевное опустошение и сильную апатию. Виной тому могут стать события,
на которые вы не в состоянии повлиять, усугубившие текущее положение дел или не
оправдавшие ваших планов. Стоит не принимать такие моменты близко к сердцу и
отвлечься на решение текущих вопросов. Уже к концу недели душевная усталость
сменится на позитив и радость жизни.
Близнецы
У Близнецов наступает период, когда
возможности и таланты достигают своего пика. На уровне событий это говорит о
том, что вы вполне можете осуществить свои мечты в реальность. Конечно, если не
просто лежать в этом направлении, а начать действовать. Выходные могут стать
богаты на приятные встречи и неожиданные сюрпризы, которые поднимут настроение
на максимальную высоту.
Рак
У Раков новая неделя станет неким
переходным и очень важным периодом для будущего. Звезды советуют проститься с прошлыми обидами и проблемами. Задумайтесь, не транслируете ли вы
совершенно случайно модель взаимоотношений из своего прошлого на своих близких.
Это могут быть дети, вторая половинка, невестка или кто-то еще. Если да, то
срочно ищите новый подход и не переносите негативные моменты прошлого на свою
семью. Не повторяйте ошибок!
Лев
Довольно непростой окажется рабочая
часть недели для Львов. На вас может обрушиться шквал неконструктивной критики,
необоснованные претензии, а дискуссии могут приобретать агрессивную окраску. Не
стоит поддаваться негативному настроению окружающих, а выходить из зоны
конфликта молча и с высоко поднятой головой. К консенсусу прийти все равно не
получится, поэтому не тратьте свои нервы. Выходные пройдут спокойно и
размеренно, без лишней суеты и напряженных моментов.
Дева
Звезды на этой неделе крайне
благосклонны к Девам, обещая успех в делах и карьерный рост. Правда при
условии, если вы не будете сидеть сложа руки, а активно вольетесь в рабочий
процесс. Во второй половине недели многие Девы отправятся в деловые поездки и
командировки или на мероприятия, связанные с получением нового опыта. Вы можете
завязать новые интересные знакомства, которые в дальнейшем окажут влияние на
вашу карьеру.
Весы
Для многих Весов наступает
благоприятный период в работе. Вас ожидает успешное завершение проектов,
получение премии и других поощрений. В течение рабочей недели вероятно
предложение отправиться в длительную командировку, возможно, за пределы страны.
Для вас это станет отличной возможностью для карьерного и профессионального
роста. Благоприятно время и для оформления виз, вида на жительство и прочих
операций, связанных с паспортным контролем и миграционной службой.
Скорпион
Многих Скорпионов на этой неделе
могут посетить мысли о прошлом. Что тогда вы были счастливы, беззаботны, а
сейчас все не то, и радоваться как-то нечему. Такой настрой может негативно отразиться
на отношениях с близкими и общении с коллегами. Это эмоциональная ловушка, из
которой нужно обязательно выбраться, иначе можно зациклиться на старом, а не
заниматься выстраиванием нового. Выходные стоит посвятить встречам с друзьями и
релакс-процедурам, чтобы насладиться спокойствием и позитивными эмоциями.
Стрелец
У Стрельцов наступает насыщенная
рабочая неделя. Вплоть до выходных предстоит активная динамика событий, большое
число встреч, звонков и обсуждения дел. Звезды уверены, что для успешных
результатов вам предстоит действовать решительно и особо не раздумывая. Ваша
открытость миру и природная харизма станут отличным подспорьем в решении вопросов.
Выходные посвятите семье и поездкам к родственникам – они соскучились по вашему
вниманию.
Козерог
Звезды предупреждают Козерогов, что
на это неделе на вас свалится большой объем работы. Предстоит потрудиться,
как говорится, за себя и того парня, закрывая множество вопросов и подчищая
хвосты. Во второй половине недели многих Козерогов ждет романтический сюрприз
от второй половинки. Оставьте на время свою холодность и рационализм, позвольте себя побаловать.
Водолей
У Водолеев наступает период гармонии
и позитивной стабильности. Ежедневные дела, взаимоотношения с окружающими будут
приносить только радость и положительный результат. Вторая половина недели
может открыть многим Водолеям новые горизонты в работе и возможность раскрытия
творческих способностей. Ни в коем случае не упускайте такой шанс, ставьте
новые цели и начинайте активно действовать.
Рыбы
Довольно динамичной и эмоционально
напряженной окажется неделя у Рыб. События могут устроить вам настоящие
американские горки, создав хаос и неразбериху. Звезды советуют привести в
порядок мысли и научиться более спокойно реагировать на поведение людей и
негативные моменты. Вторая половина недели может повысить нагрузку на работе,
что добавит масла в котел с напряженностью. Расслабиться получится лишь на
выходных – не планируйте активный отдых, а хорошенько выспитесь.