Луна стремительно убывает и уже в четверг мы встретим новолуние. А с понедельника по среду на небе разыграется нешуточная борьба Солнца с бунтарем Ураном. Как это отразится на нас?

Лунастремительно убывает и уже в четверг мы встретим новолуние. А с понедельника посреду на небе разыграется нешуточная борьба Солнца с бунтарем Ураном. Как этоотразится на нас?Тягак самостоятельности и независимости, поток оригинальных идей, бурная интеллектуальнаядеятельность, неожиданные поступки (некоторые из которых от вас, вероятно,ждали годами, например, предложение руки и сердца), резкие перемены и желаниенемедленно сбежать в отпуск. Из негативных сценариев: неожиданные увольнения,конфликты с руководством, супругами, родителями, аварии, поломки бытовойтехники и авто, возгорания, проблемы с сердцем и крайне неудовлетворительноесамочувствие. , составившая гороскоп на неделю длячитателей "Дни.ру", уверена, что головные боли и недомогание у кого-то началисьеще с прошлой пятницы.Уранковарен и непредсказуем, поэтому на наступающей неделе точно стоит отказатьсяот операций, любых вмешательств в организм и покупок авто, техники и другихфинансовых вложений.Следующееважное астро событие недели в четверг – Новолуние в знаке Льва. Это времязапуска наших пожеланий во Вселенную. Не верите? Отпустите свое желание в самыйпик Новолуния с 06:13 по 07:13 по Москве и, возможно, к полнолунию 15 августавы получите первые результаты.пятницу возможны перемены в личной жизни. У кого-то резко нагрянет расставаниеили, наоборот, захватит любовь с первого взгляда. Если в отношениях всестабильно, то вот финансы "запоют" романсы. Не транжирьте последние деньги вугоду сиюминутным желаниям, особенно в погоне за новыми гаджетами. В идеалеважные покупки лучше совершать после 8 августа.выходным ветер перемен уляжется. Многие спокойно и продуктивно проведут уик-эндна даче или дома, наводя порядок. Если удастся, посвятите время себе – сходитена фитнесс, на массаж или отправьтесь на обучающие курсы.ОвенУ Овнов неделя обещаетбыть активной, насыщенной и продуктивной. Все ваши поставленные цели реализуемыи достижимы. Главное– сконцентрироваться на определенной задаче, а не пытаться сделать тысячу делодновременно.Вовторой половине недели ситуации будут требовать от вас хорошо продуманных,последовательных действий и терпения, иначе результат окажется совсем не таким,как вы ожидаете.ТелецМногие Тельцы в начале недели могутощущать душевное опустошение и сильную апатию. Виной тому могут стать события,на которые вы не в состоянии повлиять, усугубившие текущее положение дел или неоправдавшие ваших планов. Стоит не принимать такие моменты близко к сердцу иотвлечься на решение текущих вопросов. Уже к концу недели душевная усталостьсменится на позитив и радость жизни.БлизнецыУ Близнецов наступает период, когдавозможности и таланты достигают своего пика. На уровне событий это говорит отом, что вы вполне можете осуществить свои мечты в реальность. Конечно, если непросто лежать в этом направлении, а начать действовать. Выходные могут статьбогаты на приятные встречи и неожиданные сюрпризы, которые поднимут настроениена максимальную высоту.РакУ Раков новая неделя станет некимпереходным и очень важным периодом для будущего. Звезды советуют проститься с прошлыми обидами и проблемами. Задумайтесь, не транслируете ли высовершенно случайно модель взаимоотношений из своего прошлого на своих близких.Это могут быть дети, вторая половинка, невестка или кто-то еще. Если да, тосрочно ищите новый подход и не переносите негативные моменты прошлого на своюсемью. Не повторяйте ошибок!ЛевДовольно непростой окажется рабочаячасть недели для Львов. На вас может обрушиться шквал неконструктивной критики,необоснованные претензии, а дискуссии могут приобретать агрессивную окраску. Нестоит поддаваться негативному настроению окружающих, а выходить из зоныконфликта молча и с высоко поднятой головой. К консенсусу прийти все равно неполучится, поэтому не тратьте свои нервы. Выходные пройдут спокойно иразмеренно, без лишней суеты и напряженных моментов.ДеваЗвезды на этой неделе крайнеблагосклонны к Девам, обещая успех в делах и карьерный рост. Правда приусловии, если вы не будете сидеть сложа руки, а активно вольетесь в рабочийпроцесс. Во второй половине недели многие Девы отправятся в деловые поездки икомандировки или на мероприятия, связанные с получением нового опыта. Вы можетезавязать новые интересные знакомства, которые в дальнейшем окажут влияние навашу карьеру.ВесыДля многих Весов наступаетблагоприятный период в работе. Вас ожидает успешное завершение проектов,получение премии и других поощрений. В течение рабочей недели вероятнопредложение отправиться в длительную командировку, возможно, за пределы страны.Для вас это станет отличной возможностью для карьерного и профессиональногороста. Благоприятно время и для оформления виз, вида на жительство и прочихопераций, связанных с паспортным контролем и миграционной службой.СкорпионМногих Скорпионов на этой неделемогут посетить мысли о прошлом. Что тогда вы были счастливы, беззаботны, асейчас все не то, и радоваться как-то нечему. Такой настрой может негативно отразитьсяна отношениях с близкими и общении с коллегами. Это эмоциональная ловушка, изкоторой нужно обязательно выбраться, иначе можно зациклиться на старом, а незаниматься выстраиванием нового. Выходные стоит посвятить встречам с друзьями ирелакс-процедурам, чтобы насладиться спокойствием и позитивными эмоциями.СтрелецУ Стрельцов наступает насыщеннаярабочая неделя. Вплоть до выходных предстоит активная динамика событий, большоечисло встреч, звонков и обсуждения дел. Звезды уверены, что для успешныхрезультатов вам предстоит действовать решительно и особо не раздумывая. Вашаоткрытость миру и природная харизма станут отличным подспорьем в решении вопросов.Выходные посвятите семье и поездкам к родственникам – они соскучились по вашемувниманию.КозерогЗвезды предупреждают Козерогов, чтона это неделе на вас свалится большой объем работы. Предстоит потрудиться,как говорится, за себя и того парня, закрывая множество вопросов и подчищаяхвосты. Во второй половине недели многих Козерогов ждет романтический сюрпризот второй половинки. Оставьте на время свою холодность и рационализм, позвольте себя побаловать.ВодолейУ Водолеев наступает период гармониии позитивной стабильности. Ежедневные дела, взаимоотношения с окружающими будутприносить только радость и положительный результат. Вторая половина неделиможет открыть многим Водолеям новые горизонты в работе и возможность раскрытиятворческих способностей. Ни в коем случае не упускайте такой шанс, ставьтеновые цели и начинайте активно действовать.РыбыДовольно динамичной и эмоциональнонапряженной окажется неделя у Рыб. События могут устроить вам настоящиеамериканские горки, создав хаос и неразбериху. Звезды советуют привести впорядок мысли и научиться более спокойно реагировать на поведение людей инегативные моменты. Вторая половина недели может повысить нагрузку на работе,что добавит масла в котел с напряженностью. Расслабиться получится лишь навыходных – не планируйте активный отдых, а хорошенько выспитесь.