Композитор и продюсер Игорь Крутой принимает поздравления: ему исполнилось 65. Его имя прогремело в 87-м после песни Мадонна. Потом были сотни композиций для мэтров российской эстрады, многие стали шлягерами. Крутой известен как основатель конкурса Новая волна. Сегодня народный артист России продолжает заниматься любимым делом - работает со звездами и пишет музыку к фильмам.

Композитор и продюсер Игорь Крутой принимает поздравления: ему исполнилось 65. Его имя прогремело в 87-м после песни "Мадонна". Потом были сотни композиций для мэтров российской эстрады, многие стали шлягерами. Крутой известен как основатель конкурса "Новая волна". Сегодня народный артист России продолжает заниматься любимым делом — работает со звездами и пишет музыку к фильмам.Москва, два часа дня, дом мамы композитора Игоря Крутого.- Привет, мам!- Какая красота!- Ну, я тебя поздравляю с наступающим моим днем рождения!"Сам факт, что я в свое 65-тилетие могу прийти и поздравить маму, в ее квартиру — это огромное счастье", — делится юбиляр.- Вы не боитесь этого числа?- Нет!- Нормально?- Да, у меня с этим нормально. Да, немножечко жаль, что бежит очень быстро.- Игорь Крутой, Римма Казакова награждаются почетными дипломами фестиваля "Песня-87".87-й: Александр Серов уже был не новичок, но "Мадонна" популярность превратила в славу."Они пришли хорошо одетые, уже такие респектабельные. У Игоря была роскошная шевелюра, Серов пришел в какой-то кожаной куртке с цепями", — вспоминает народный артист РСФСР Лев Лещенко.Больше 30 лет прошло с тех времен, как в этом круге появился новый, особенный, "крутой" композитор."Игорь как раз не педалирует себя как главного человека на нашей эстраде — он стоит как бы особняком", — продолжает Лещенко."Итальянцы говорят: композитор стоит ровно столько, сколько стоит его последняя песня. Поэтому былые заслуги все не в счет, надо все время находиться в форме и работать", — говорит Крутой."Когда-то он сказал: давайте пойдем к Пугачевой, надо с ней что-нибудь такое записать. И тогда появилась песня — по-моему, "Любовь, похожая на сон", — рассказывает народный артист России Александр Буйнов.В 94-м в свои 40 лет Крутой уже полностью погрузился в музыкальную индустрию.Нью-Йорк, студия на Манхэттене, запись с Анной Нетребко — это тоже Крутой. Недаром его называют "музыкальным кроссовером", проходящим по любому жанру — что работа с Дмитрием Хворостовским, что с Ларой Фабиан. Но он не уходит и с родной эстрады."Я, например, очень дорожу произведением, которое он написал на стихи Риммы Казаковой — замечательный романс, я его исполняю практически на каждом своем концерте", — говорит народная артистка России Валерия.У него — вечный поиск, в себе и в талантах других. Отсюда — и конкурс "Новая волна", и создание Детской академии. Это все — поиск нового.Они словно встают на ноги и дальше идут сами. Благодарят, а он скромно показывает — не надо, блистай! Сегодня с умилением смотрит на маленький кожаный ботинок — подарок мамы. Это то, в чем он в свое время встал на ноги.