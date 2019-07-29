Сводный брат герцогини Сассекской – Томас Маркл-младший обратился к британской королеве. Родственник знаменитости просит Елизавету II вмешаться и примирить Меган Маркл с отцом.

Сводный брат герцогиниСассекской – Томас Маркл-младший обратился к британской королеве. Родственникзнаменитости просит Елизавету II вмешаться и примирить Меган Маркл с отцом.По словам мужчины, августейшаяособа должна "подключиться" к решению терзающих их семью проблем. Меган Маркл,по его мнению, необходимо простить отца – Томаса Маркла–старшего.Маркл-младший и егородственники опасаются, что никогда не смогут познакомиться с сыном Меган ипринца Гарри – Арчи. Знаменитость родила наследника в мае этого года. К слову, брат герцогини рассчитывает не только на поддержку монарха, но и на помощь его сына – принца Чарльза."Чарльз должен вмешаться исказать: "Что-то идет не так". Они должны заставить ее пойти на этот шаг, впротивном случае это и впредь будет создавать для нее проблемы в жизни", – заявилТомас в беседе с журналистами .Отметим, что сводный брат герцогиниСассекской не в первый раз позволяет себе громкие высказывания в прессе. Ранее,например, он раскритиковал за стремление к роскоши. Мол, его сестра сорит деньгаминалогоплательщиков. Томас Маркл-младший поддержал обывателей, которых возмутилитраты Меган и Гарри на ремонт резиденции Фрогмор – благоустройство дома длячеты обошлось казне в три миллиона долларов."Я могу представить, чточувствуют британцы, особенно те, кто вынужден сводить концы с концами. Лично ябольше не знаю эту Меган. Мой отец тоже больше не имеет понятия, кто эта Меган.Это совсем другая Меган, не та, с которой мы росли. Это очень, очень странно",– сказал сводный брат прессе.