Все дети, находившиеся на лечении в больницах после трагического инцидента в палаточном лагере Холдоми, в понедельник, 29 июля, выписаны домой. Группа психологов краевой клинической психиатрической больницы, которая оказывала помощь пострадавшим детям, а также их родителям и вожатым, вернулась в Хабаровск.

Все дети, находившиеся на лечении в больницах после трагического инцидента в палаточном лагере "Холдоми", в понедельник, 29 июля, выписаны домой.В сообщении министерства здравоохранения региона отмечается, что по состоянию на 15:00 (08:00 по московскому времени) в больницах минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении детей нет. Пострадавшие, которые находились на лечении в краевой больнице имени Пиотровича в Хабаровске и Солнечной ЦРБ, выписаны домой, сообщает РИА Новости.Группа психологов краевой клинической психиатрической больницы, которая оказывала помощь пострадавшим детям, а также их родителям и вожатым, вернулась в Хабаровск. Отмечается, что специалисты принимали участие во всех траурных мероприятиях, оказывая поддержку родственникам погибших.Трагический инцидент в лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Там находились 189 детей, из них четыре ребенка погибли. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело. Арестованы трое человек: владелец и директор лагеря, а также сотрудник МЧС.