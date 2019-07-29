Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы На самом деле Первого канала.

Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторелжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" Первого канала.Марина Орлова не первый раз становится участницей публичного скандала. Не так давно об артистке много писали в прессе: ее называли музой юмориста Михаила Задорнова. Тогда девушка рассказывала, что между ней и артистом проскочила искра и породила слухи о том, что они состояли в интимных отношениях. Вдова юмориста – Елена Бомбина, в свою очередь, обвиняла Орлову в желании попиариться.Теперь же 20-летняя модель Кристина Строителева заявляет, чтоМарина Орлова пытается увести у нее жениха – актера Георгия Кириянова. Манекенщицанашла в телефоне возлюбленного нежную переписку с артисткой."Я решила ей набрать. Она сказала, что они уже четыре месяцасостоят в отношениях, что у них все хорошо, что Гера ее любит. Я ей объясняю,что Гера мой молодой человек, что мы уже полтора года вместе, что дело идет к свадьбе.Я попросила ее отойти, потому что у нас все хорошо, у нас все серьезно, простоисчезнуть. Она сказала, что у меня с головой не в порядке, что я сумасшедшая,больная", – рассказала Кристина Строителева ведущему шоу "На самом деле"Дмитрию Шепелеву.Марина Орлова, которая тоже появилась в студии программы,обвинения Кристины Строителевой опровергает. "Какие новые способы стали людиприменять для того, чтобы как-то прославиться", – заявила артистка с порога.Марина рассказала, что встречается с Георгием четыре месяца,у них стабильные крепкие отношения. Орлова уверена, что у Строителевой и Кириянованикогда не было романа. Модель, по мнению артистки, просто сумасшедшая. Однакодетектор лжи показал, что не все так просто: согласно результатам исследованияобе девушки говорят правду.Дмитрий Шепелев пригласил на съемочную площадку самого Георгия.Кириянов отметил, что никогда не состоял в отношениях со Строителевой."Мы виделись с ней примерно полтора года назад на кастинге, мыснимали рекламу. Больше ни личных, ни деловых – никаких отношений у нас большене было", – сообщил артист в эфир программы .Кириянов также прошел проверку на полиграфе. Удивительно, но,судя по показаниям детектора лжи, артист тоже не врет. Собравшиеся в студии экспертыне могли понять, как на один вопрос им удалось получить два противоположных иправдивых ответа.Ситуацию прояснил частный детектив Василий Пашкевич. Сыщик следилза Георгием Кирияновым по заданию редакции ток-шоу. В итоге Пашкевичвыяснил, что у артиста есть брат-близнец по имени Аркадий. Родственник приехална программу, чтобы пройти полиграф за артиста. Георгий хотел скрыть от Мариныи Кристины, что какое-то время встречался с ними обеими.