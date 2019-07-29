Актер, певец,
ведущий и предприниматель Игорь Лепихин записал дуэт с Дарьей Друзьяк.
Скандально известная экс-участница шоу Дом-2 решила попробовать свои силы в
пении.
Актер, певец,
ведущий и предприниматель Игорь Лепихин записал дуэт с Дарьей Друзьяк.
Скандально известная экс-участница шоу "Дом-2" решила попробовать свои силы в
пении.
В распоряжении "Дни.ру"
оказался короткий ролик с записи трека Дарьи Друзьяк и Игоря Лепихина. На
кадрах видно, как они поют в студии звукозаписи на английском языке.
Напомним, прославившаяся
на скандале с певцом Александром Серовым Дарья Друзьяк появилась на шоу "Дом-2"
5 марта 2018 года. Девушка сразу заявила, что намерена завоевать Илью Яббарова. Построить отношения на проекте у нее так
и не вышло. В июле 2018 года Дарья покинула телестройку, где постоянно
провоцировала потасовки. После ухода Друзьяк из появились слухи
о том, что у нее роман с 64-летним Серовым. Однако знаменитый исполнитель
это опроверг.