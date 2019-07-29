Актер, певец, ведущий и предприниматель Игорь Лепихин записал дуэт с Дарьей Друзьяк. Скандально известная экс-участница шоу Дом-2 решила попробовать свои силы в пении.

Актер, певец,ведущий и предприниматель Игорь Лепихин записал дуэт с Дарьей Друзьяк.Скандально известная экс-участница шоу "Дом-2" решила попробовать свои силы впении.В распоряжении "Дни.ру"оказался короткий ролик с записи трека Дарьи Друзьяк и Игоря Лепихина. Накадрах видно, как они поют в студии звукозаписи на английском языке.Напомним, прославившаясяна скандале с певцом Александром Серовым Дарья Друзьяк появилась на шоу "Дом-2"5 марта 2018 года. Девушка сразу заявила, что намерена завоевать Илью Яббарова. Построить отношения на проекте у нее таки не вышло. В июле 2018 года Дарья покинула телестройку, где постояннопровоцировала потасовки. После ухода Друзьяк из появились слухио том, что у нее роман с 64-летним Серовым. Однако знаменитый исполнительэто опроверг.