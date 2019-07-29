Эвелина Бледанс обратилась к общественности. Популярная актриса призналась в своей слабости и страхе.

Эвелина Бледанс обратилась к общественности. Популярная актриса призналась в своей слабости и страхе.Эвелина Бледанс создает образ неунывающей оптимистки. Она регулярно выходит в свет, посещает различные мероприятия, причем часто в компании своего маленького сына Семена, у которого синдром Дауна, путешествует, снимается в различных программах. Кажется, что жизнь артистки бьет ключом. Но не все так радужно, как кажется.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала проникновенный пост. Она призналась в своем страхе и слабости. "Когда известие обжигает тебя, как холодной волной и ты не понимаешь куда бежать со своими вопросами , переживаниями и опасениями.... -"Улыбайся!!!" Как же я устала улыбаться в своей незащищенности... Как же хочется быть уверенной в завтрашнем дне.... Но, так иногда тяжело быть одной... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась .Популярная актриса дала понять, что ей тяжело все решать самой. "Конечно, я такая сильная и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда... Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!" – задала риторический вопрос актриса.Поклонники немедленно отреагировали на крик души артистки. Они попытались утешить ее и поддержать. "Спасибо, вам дорогие, за добрые слова. Уже не ною. Со всем справимся!" – поблагодарила за теплые слова фанатов .