Президент Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении долгого времени пытаетсяся представить себя в глазах других лидеров как политика, которого поддерживает подавляющее большинство граждан его страны. В реальности рейтинг Батьки намного ниже, чем кажется, полагают эксперты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении долгого времени пытаетсяся представить себя в глазах других лидеров как политика, которого поддерживает подавляющее большинство граждан его страны. В реальности рейтинг Батьки намного ниже, чем кажется, полагают эксперты.Недавно Лукашенко отметился смелым заявлением: мол, его поддерживают более половины россиян. Батька хвастается симпатиями среди граждан соседней страны, но про свой рейтинг внутри Белоруссии предпочитает не говорить, отметил политолог Александр Класковский."Хотя он фактически упоминает о том, что ему кладут на стол данные закрытых исследований. Но, видимо, эти данные таковы, что там нечем особенно хвалиться", – сказал эксперт в интервью белорусскому изданию "Солидарность".Именно поэтому, полагает аналитик, в Белоруссии нет независимой социологии. В 2016 году, спустя год после президентских выборов, рейтинг не дотягивал даже до 30%, уверяет Класковский.По его словам, с тех пор выдающихся достижений в политике белорусского лидера не было. "Думаю, что где-то в этих пределах рейтинг и находится", – резюмировал эксперт.Аналитики последние годы часто говорят, что реальный рейтинг Лукашенко скрывается правительством. 30% – максимум, на что может рассчитывать Батька в своей стране, а в Минске его рейтинг и вовсе приближается к нулю, утверждают эксперты.Смелое заявление о поддержке большинством россиян сделал на недавней встрече с министром иностранных дел Латвии. Он заверил иностранного гостя, что рвать отношения с Москвой не собирается. "Рейтинг президента Беларуси в многонациональной России – за 60%", – похвастался Батька.