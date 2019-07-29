Петр Порошенко привел к краху украинский ВПК. Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины уверен, что экс-президент поддерживал частные интересы чиновников.

Петр Порошенко привел к краху украинский ВПК. Новыйсекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины уверен, чтоэкс-президент поддерживал частные интересы чиновников.Администрация Петра Порошенко не смогла создать достаточногоуровня конкуренции и обеспечить финансирование сектора ВПК. Что в конечномитоге и привело к развалу "оборонки", уверен назначенный на постглавы СНБО Владимиром Зеленским Александр Данилюк"Из-за того, что в ВПК, "оборонке" были четкозакрепленные частные интересычиновников, сектор разваливался, то есть "оборонка" у насразваливалась. Не могла развиваться, небыл создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию", – заявилДанилюк, изучив наследство, которое оставила ему в ведомстве администрация ПетраПорошенко.Несмотря на такое заключение, начать реформы новая украинскаявласть намерена со Службы безопасности Украины. Западных кураторов Украиныудивило, что команда Зеленского берется в первую очередь за контрразведку.Однако эксперты считают, что таким образом СБУ пытаются очистить отставленников , передает .Жесткой критике Запад подверг и закон об исключительностиукраинского языка, который успел "протолкнуть" в радепрямо перед своим уходом с поста президента. Новой администрации напоминают,что он касается не только русскоязычного населения Украины – на западе страныпроживают венгры и румыны. Представители ОБСЕ уже работают с украинскимминистерством культуры, чтобы привести закон в соответствие с нормамиконституции.