Петр Порошенко привел к краху украинский ВПК. Новый
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины уверен, что
экс-президент поддерживал частные интересы чиновников.
Петр Порошенко привел к краху украинский ВПК. Новый
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины уверен, что
экс-президент поддерживал частные интересы чиновников.
Администрация Петра Порошенко не смогла создать достаточного
уровня конкуренции и обеспечить финансирование сектора ВПК. Что в конечном
итоге и привело к развалу "оборонки", уверен назначенный на пост
главы СНБО Владимиром Зеленским Александр Данилюк
"Из-за того, что в ВПК, "оборонке" были четко
закрепленные частные интересы
чиновников, сектор разваливался, то есть "оборонка" у нас
разваливалась. Не могла развиваться, не
был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию", – заявил
Данилюк, изучив наследство, которое оставила ему в ведомстве администрация Петра
Порошенко.
Несмотря на такое заключение, начать реформы новая украинская
власть намерена со Службы безопасности Украины. Западных кураторов Украины
удивило, что команда Зеленского берется в первую очередь за контрразведку.
Однако эксперты считают, что таким образом СБУ пытаются очистить от
ставленников , передает .
Жесткой критике Запад подверг и закон об исключительности
украинского языка, который успел "протолкнуть" в раде
прямо перед своим уходом с поста президента. Новой администрации напоминают,
что он касается не только русскоязычного населения Украины – на западе страны
проживают венгры и румыны. Представители ОБСЕ уже работают с украинским
министерством культуры, чтобы привести закон в соответствие с нормами
конституции.