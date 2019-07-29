Певица впервые за долгое
время взяла выходной. Анна Семенович похвасталась
праздным времяпрепровождением.
Певица впервые за долгое
время взяла выходной. Анна Семенович похвасталась
праздным времяпрепровождением.
В личном Instagram звезда
опубликовала провокационный снимок. Анна Семенович позирует в черном боди и длинном
шелковом халате.
"Лично у меня сегодня
выходной 💋 А у вас? 👇🏼
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда ниже.
Большинство интернет-обывателей пришли
от снимка в восторг. Анну Семенович засыпали комплиментами.
"Как
ты хороша. Ты просто принцесса", "Потрогал бы тело языком", "Почаще бы
такие посты)", "Кто тебя создал такую....?😍😍😍💖🤗😊", "Круто выглядишь....тебе идет....Так держать 👍👍👍😉😉😉😉", – писали пользователи Сети.
Между тем, некоторым подписчикам фото
не понравилось. Они раскритиковали снимок, отметив, мол, с левой
ногой знаменитости что-то не то: с первого взгляда кажется, что конечность отсутствует,
хотя, при ближайшем рассмотрении видно, что она спрятана за полой халата.
"Неудачный снимок-на фото
мы видим одноногого инвалида...", "Где нога???!😮😮😮😮😮", "Сразу не понял что со второй ногой у тела) плохо",
"Фото
красивое,но с ногой что-то не так", – рассуждали поклонники.