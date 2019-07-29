Певица впервые за долгое время взяла выходной. Анна Семенович похвасталась праздным времяпрепровождением.

Певица впервые за долгоевремя взяла выходной. Анна Семенович похвасталасьпраздным времяпрепровождением.В личном Instagram звездаопубликовала провокационный снимок. Анна Семенович позирует в черном боди и длинномшелковом халате."Лично у меня сегоднявыходной 💋 А у вас? 👇🏼(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда ниже.Большинство интернет-обывателей пришлиот снимка в восторг. Анну Семенович засыпали комплиментами."Какты хороша. Ты просто принцесса", "Потрогал бы тело языком", "Почаще бытакие посты)", "Кто тебя создал такую....?😍😍😍💖🤗😊", "Круто выглядишь....тебе идет....Так держать 👍👍👍😉😉😉😉", – писали пользователи Сети.Между тем, некоторым подписчикам фотоне понравилось. Они раскритиковали снимок, отметив, мол, с левойногой знаменитости что-то не то: с первого взгляда кажется, что конечность отсутствует,хотя, при ближайшем рассмотрении видно, что она спрятана за полой халата."Неудачный снимок-на фотомы видим одноногого инвалида...", "Где нога???!😮😮😮😮😮", "Сразу не понял что со второй ногой у тела) плохо","Фотокрасивое,но с ногой что-то не так", – рассуждали поклонники.