Меган Маркл учинила очередной скандал. Соседям герцога и герцогини Сассекских запретили здороваться с Меган и принцем Гарри – и вообще каким-либо образом с ними контактировать. Букингемский дворец путано оправдывается.

Меган Маркл учинила очередной скандал. Соседям герцога игерцогини Сассекских запретили здороваться с Меган и принцем Гарри – и вообщекаким-либо образом с ними контактировать. Букингемский дворец путанооправдывается.В соседях у Меган Маркл и принца Гарри в Виндзоре – вовсе неслучайные люди. Здесь живет персонал, обслуживающий поместье герцога игерцогини Сассекских, некоторые придворные и даже личный костюмер королевы.Естественно, жителям Виндзора не очень понравилось, когда имразослали новые правила поведения при встрече с внуком королевы Елизаветы II и его супругой. Выяснилось,что соседям Меган Маркл и принца Гарри запрещается с ними здороваться и интересоватьсяздоровьем новорожденного сына Арчи – а также гладить собак Меган и Гарри иоставлять в их почтовом ящике какие-либо письма.Виндзорцы вполне обоснованно возмутились и пожаловались навзбалмошных супругов. Вообще-то Елизавета II против того, чтобы Букингемский дворец реагировал на скандалыс участием членов королевской семьи. Однако на сей раз представителямрезиденции пришлось искать оправдания поведению .Оправдания вышли неубедительными. В Букингемском дворцезаявили, что никаких писем супруги не рассылали. Новые правила, якобы, выдумалодин из соседей и принца Гарри. Сами герцог и герцогиня Сассекскиеотмалчиваются, пишет