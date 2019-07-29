Меган Маркл учинила очередной скандал. Соседям герцога и
герцогини Сассекских запретили здороваться с Меган и принцем Гарри – и вообще
каким-либо образом с ними контактировать. Букингемский дворец путано
оправдывается.
Меган Маркл учинила очередной скандал. Соседям герцога и
герцогини Сассекских запретили здороваться с Меган и принцем Гарри – и вообще
каким-либо образом с ними контактировать. Букингемский дворец путано
оправдывается.
В соседях у Меган Маркл и принца Гарри в Виндзоре – вовсе не
случайные люди. Здесь живет персонал, обслуживающий поместье герцога и
герцогини Сассекских, некоторые придворные и даже личный костюмер королевы.
Естественно, жителям Виндзора не очень понравилось, когда им
разослали новые правила поведения при встрече с внуком королевы Елизаветы II и его супругой. Выяснилось,
что соседям Меган Маркл и принца Гарри запрещается с ними здороваться и интересоваться
здоровьем новорожденного сына Арчи – а также гладить собак Меган и Гарри и
оставлять в их почтовом ящике какие-либо письма.
Виндзорцы вполне обоснованно возмутились и пожаловались на
взбалмошных супругов. Вообще-то Елизавета II против того, чтобы Букингемский дворец реагировал на скандалы
с участием членов королевской семьи. Однако на сей раз представителям
резиденции пришлось искать оправдания поведению .
Оправдания вышли неубедительными. В Букингемском дворце
заявили, что никаких писем супруги не рассылали. Новые правила, якобы, выдумал
один из соседей и принца Гарри. Сами герцог и герцогиня Сассекские
отмалчиваются, пишет