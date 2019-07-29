Стали известны подробности крушения самолета в Серпуховском районе: за штурвалом был человек без летного удостоверения. По некоторым данным, он хотел купить гидроплан у знакомого, и тот позволил ему протестировать судно.

Стали известны подробности крушения самолета в Серпуховском районе: за штурвалом был человек без летного удостоверения. По некоторым данным, он хотел купить гидроплан у знакомого, и тот позволил ему протестировать судно.Кадры последнего полета были сняты буквально за минуту до трагедии — самолет шел предельно низко над водой. При этом, по словам очевидцев, пилот выполнял крайне опасные маневры.В итоге гидроплан зацепился левым крылом за линию электропередачи и рухнул в реку. Два человека, которые находились на борту, погибли. Расследованием ЧП занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.