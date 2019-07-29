Сергей Лазарев внезапно разоткровенничался. Популярный исполнитель рассказал, как его покусала телеведущая Лера Кудрявцева.

Сергей Лазарев внезапно разоткровенничался. Популярный исполнитель рассказал, как его покусала телеведущая Лера Кудрявцева.Все началось с того, что певица Полина Гагарина опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой запечатлена с Лерой Кудрявцевой. Две гламурные блондинки обнимаются и прижимаются друг к другу щечками. "Не виделись сто лет! Лерок, ты все хорошеешь, как ты это делаешь? 😳Обожаю тебя❤" – подписала кадр Полина Гагарина.Популярная телеведущая не оставила комплимент без внимания. "Моя птичка ❤️люблю тебя моя божественная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – отреагировала Лера Кудрявцева. Прочие подписчики расхвалили обеих знаменитостей.И тут в комментариях отметился певец Сергей Лазарев. Известный исполнитель назвал секрет потрясающей внешности телеведущей. "Пьет кровь молодых мужчин.... по себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни... 😂😉" – разоткровенничался артист. Интересно, что ни Полина Гагарина, ни Лера Кудрявцева пока никак не ответили на заявление исполнителя.О том, что у и Леры Кудрявцевой роман, ходили слухи несколько лет назад. Оба представителя отечественного шоу-бизнеса активно поддерживали их, часто появляясь в свете вместе, делая недвусмысленные намеки, обнимаясь и целуясь. Однако параллельно появлялись данные, что эти отношения певца и телеведущей лишь пиар.Сейчас вот уже на протяжении шести лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен на 16 лет моложе телеведущей, однако супругов это совершенно не смущает. К тому же в августе 2018 года Лера Кудрявцева подарила избраннику дочь Марию.