Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о судейских назначениях на ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Европы. Предстоящий матч бакинского Нефтчи и тульского Арсенала рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о судейских назначениях на ответные матчи второго отборочного раунда Лиги Европы. Предстоящий матч бакинского "Нефтчи" и тульского "Арсенала" рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом.Его ассистентами на бровках будут Эдвард Спитери и Роберто Велла. Резервным рефери назначен Малькольм Спитери, сообщает официальный сайт УЕФА. Предстоящий матч состоится первого августа в азербайджанской столице Баку. Начало – в 20:00 по московскому времени.Первый матч в Туле завершился победой "Нефтчи" с минимальным счетом 1:0. Победитель пары выйдет в третий квалификационный раунд, где встретится с израильским клубом "Бней Иегуда".