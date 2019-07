Нападающий Барселоны и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха. Футболиста, который пришел на вечеринку вместе со своей женой, попытался атаковать неизвестный мужчина.Впрочем, путь пытавшемуся спровоцировать звездного игрока на конфликт хулигану преградили несколько охранников, которые под оцеплением увели Месси в помещение. Как сообщает Спортбокс.Ru, за счет действий секьюрити конфликт удалось предотвратить.A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7— mx (@LeooMessi10i) July 28, 2019Месси пропускает предсезонное турне "Барселоны" по Азии. Ему был предоставлен дополнительный срок отпуска из-за его участия в Кубке Америки в составе сборной Аргентины. К каталонцам он присоединится 31 июля.