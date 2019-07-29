Герцог и герцогиня Сассекские планируют приобрети дом в США, чтобы их сын мог регулярно общаться со своей бабушкой, матерью бывшей актрисы.

Меган Маркл была очень близка с матерью, поэтому чтобы чаще навещать ее и давать видеться с внуком, решила приобрести в США дом. В этой же стране принц Гарри занят в совместном проекте с Опрой Уинфри – они снимают сериал о психическом здоровье, пишет The Sun.Проект, как отмечает издание, важен для Гарри, поскольку может привлечь американских спонсоров для его благотворительного фонда.Между тем, соседей королевской четы недавно проинструктировали, как себя вести при встрече с Меган и Гарри. Незадолго до рождения пара перебралась в небольшой особняк рядом с Виндзорским замком, чтобы поменьше общаться с родственниками и жить своей жизнью.На минувшей неделе жителям элитного района выдали список правил, которые они должны соблюдать при встрече с супругами: им запрещено просить показать сына, здороваться и разговаривать, а также играть с их собаками. Жители респектабельного района, большинство которых работает на королевскую семью и знакомо с этикетом, возмутились тем, что им решили напомнить правила.Они также отметили, что королева Елизавета II приветлива с персоналом и иногда приглашает соседей выпить чаю.