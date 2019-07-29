Команда Формулы-1 Red Bull установила абсолютный рекорд по скорости обслуживания машин на пит-стопах на минувшем Гран-при Германии. Повезло голландцу Максу Ферстаппену, болид которого выехал из боксов спустя 1,88 секунды.

Команда "Формулы-1" Red Bull установила абсолютный рекорд по скорости обслуживания машин на пит-стопах на минувшем Гран-при Германии. Повезло голландцу Максу Ферстаппену, болид которого выехал из боксов спустя 1,88 секунды.Примечательно, что прежний рекорд по данному показателю также принадлежал команде из британского Милтон-Кинс. Ранее в нынешнем сезоне механики команды отличились на Гран-при Великобритании, когда обслужили болид другого гонщика команды Пьера Гасли за 1,91 секунды.Также отметим, что тройку лучших результатов в истории "Формулы-1" входит время, показанное механиками Williams. На Гран-при Азербайджана они выпустили из боксов своего пилота спустя 1,92 секунды.