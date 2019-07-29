Министерство обороны России разоблачило серию новых фейков, направленных против наших военных в Сирии. Их авторы - хорошо известные своими постановочными кадрами Белые каски, связанные с сирийскими боевиками. Речь о якобы последствия удара самолетов российских ВКС 22 июля в провинции Идлиб.

Министерство обороны России разоблачило серию новых фейков, направленных против наших военных в Сирии. Их авторы — хорошо известные своими постановочными кадрами "Белые каски", связанные с сирийскими боевиками.Неразбериха, крики, люди толпятся вокруг завала. Очередной фейк от скандально известных "Белых касок" оригинальностью видеоряда не отличается. В главной роли – ребенок. Девочка лет четырех, которую достают из-под бетонных плит.На кадрах — якобы последствия удара самолетов российских ВКС 22 июля в провинции Идлиб.Историю моментально подхватывают западные СМИ. Американская Wall Street Journal сообщает о как минимум 27 погибших, немецкая Deutche Welle — о 30-ти, британская Guardian — и вовсе о 33 убитых и сотне раненых мирных жителях.При этом проверить информацию, что публикуют на своих страницах, в таблоидах не удосужились.За них это сделали в Российском Минобороны, развенчав фейк фактами."Для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-ан-Нууман. 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории — то есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары", — сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской."Еще раз хочу подчеркнуть, что российская авиация в данном районе 22 июля не применялась и там не летала", — подчеркнул представитель Минобороны России.На кадрах, отснятых беспилотниками, — тот самый рынок в городке Маарет-Ан-Нууман. Цел и невредим, разрушений не видно.Съемка уже с земли, на мобильный телефон. В кадре — все тот же рынок Аль-Халь. Живет своей обычной жизнью. Здания целы, работают лавки.На снимках с российского космического аппарата, сделанных 25 июля, тоже видно — никаких разрушений."Вызывает сожаление тот факт, что представители авторитетных международных структур и организаций в очередной раз становятся жертвами легкопроверяемой лжи террористов", — говорит Сергей Рудской.Согласно разведданным, полученным российским Минобороны, на юго-западе Идлибской зоны деэскалации сейчас концентрируются силы группировки "Хайат Тахрир-аш-Шам" (организация, запрещенная в РФ).При этом у боевиков растет арсенал оружия иностранного производства.Частные военные компании из США не только готовят сирийских боевиков, но и грабят нефтяные месторождения арабской республики.Так, бойцы западных ЧВК, численность которых в Сирии уже насчитывает около трех с половиной тысяч человек, начали добычу и продажу нефти из трех месторождений на восточном берегу Евфрата.