Неудержимый посетитель зоопарка в казахском Шымкенте проигнорировал все предупреждения и, перемахнув трехметровое ограждение, забрался в вольер к жирафу, которого использовал в качестве ездовой лошади. Попавшего на видео наездника уже разыскивают полицейские.

Неудержимый посетитель зоопарка в казахском Шымкенте проигнорировал все предупреждения и, перемахнув трехметровое ограждение, забрался в вольер к жирафу, которого использовал в качестве ездовой лошади. Попавшего на видео наездника уже разыскивают полицейские.Инцидент произошел днем 27 июля, однако известно о нем стало позже, когда в Сети появилась запись. Жираф привычно выпрашивал овощи и фрукты у проходящих людей и, судя по всему, сам не ожидал такой реакции со стороны подвыпившего мужчины."Отойдите, он мой братишка!" — потребовал от кричавших на него спутниц наездник и отправился покорять высоту.Он ловко взобрался на трехметровое ограждении и спустя несколько секунд запрыгнул на шею жирафу, после чего "проскакал" по вольеру. Как он оттуда выбрался, сотрудники зоосада не уточняют, но отмечают, что уже обратились в полицию с требованием наказать нарушителя.