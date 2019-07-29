28 июля Юлия Меньшова отметила круглую дату. Популярной телеведущей и актрисе исполнилось 50 лет.

28 июля Юлия Меньшова отметила круглую дату. Популярной телеведущей и актрисе исполнилось 50 лет.Юлия Меньшова справила круглую дату в обществе семьи. Вместе с супругом, театральным актером Игорем Гординым, и детьми телеведущая отправилась в Америку, откуда регулярно шлет короткие видео и фотографии на родину. Артистка делится с многочисленными поклонниками публикациями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Разумеется, она высказалась и о своем 50-летии."Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали 🕚 до нужной отметки, и вот они заветные циферки – 50❗️❗️❗️ Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой, меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать. Разве только в ранней юности, когда хотелось как раз слегка прибавить, чтобы казаться "посолиднее" 😂😂😂" – объявила Юлия Меньшова.Артистка опубликовала две идентичные фотографии, только на второй она специально состарила свое лицо благодаря модному нынче приложению. Результат ее вполне удовлетворил. "Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что, радостно, на всех парах, двигаюсь по жизни дальше!" – оптимистично написала популярная телеведущая.С круглой датой Юлию Меньшову поздравили актрисы Елена Ксенофонтова и Алика Смехова, шоумен Николай Фоменко, артистка Анастасия Цветаева, певица Катя Лель и многие другие. Не остался в стороне и коллега . "С днем рождения, Юля!!! Желаю тебе, чтобы радость от жизни была постоянной, а жизнь была полна новых творческих и географических открытий 😘" – пожелал телеведущий. Юлия Меньшова ответила ему: "спасибо большое, Максим! ❤️"Отметим, что Галкин сейчас тоже отдыхает. Вместе с Аллой Пугачевой и пятилетними двойняшками Гарри и Лизой шоумен проводит время в Юрмале. То и дело он радует фанатов фотографиями и видео, на которых демонстрирует цветущий, отдохнувший вид.А что касается преображения в честь своего 50-летия, то подписчики отреагировали неоднозначно. Многие сочли такое "состаривание" преждевременным. Дескать, в 50 лет выглядят не так "печально".