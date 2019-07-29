Обманутым дольщикам могут предлагать готовые квартиры вместо недостроев – соответствующий вопрос поручил проработать вице-премьер Виталий Мутко.

Чтобы запустить механизм, требуется изменение законодательства – это будет возможно сделать в осеннюю сессию парламента, рассказал Мутко РИА Новости.Возможность предлагать квартиры дольщика в готовых или почти построенных домах станет третьей опцией в решении проблемы. При этом опция возможна, только если у Фонда защиты дольщиков есть свободные квартиры в том городе, где живут граждане.Ранее сообщалось, что Фонд защиты дольщиков может предлагать финансовую компенсацию, если достройка объекта нецелесообразна, а сумма выплат меньше или равно расходам для завершения строительства. Мутко заявил, что будет лично следить за тем, в каких случаях будут предоставлять компенсацию и насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать.Вице-премьер подчеркнул, что единого шаблона не будет, каждый раз решение будет принимать правление Фонда.