Собака породы бордер-колли, которую считали самой умной среди своих представителей в мире, умерла в возрасте 15 лет. Пес по имени Чейсер проживал в американском штате Южная Каролина.

Собака породы бордер-колли, которую считали самой умной среди своих представителей в мире, умерла в возрасте 15 лет. Пес по имени Чейсер проживал в американском штате Южная Каролина.Известность собака получила благодаря тому, что имела богатый "словарный запас". Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на The Independent, американец Джон Пилли купил животное в 2004 году. На протяжении трех лет по четыре-пять часов в день он тренировал собаку. Мужчина показывал ей разнообразные предметы и несколько десятков раз произносил вслух их название. После чего Пилли прятал вещь и просил Чейсер отыскать ее. Мужчина использовал около 800 тканевых игрушек, 116 мячиков, 26 фрисби, а также многочисленные пластиковые предметы. Благодаря этому Чейсер мог распознавать 1022 предмета.Хозяин собаки умер в 2018 году в возрасте 89 лет, после чего пес жил с дочерью мужчины.Животному хотят установить памятник, который будет готов, как ожидается, в 2020 году. Монумент разместят около здания Детского музея в Спартанберге, где жила собака.