Участники несанкционированной акции протеста в Гонконге устраивают поджоги в городе. Акция протеста была согласована властями. Однако ее участники отклонились от маршрута и в нарушение договоренностей заблокировали часть центральных улиц, вызвав коллапс в дорожном движении.

Участники несанкционированной акции протеста в Гонконге устраивают поджоги в городе, сообщает полиция района. Акция протеста была согласована властями. Однако ее участники отклонились от маршрута и в нарушение договоренностей заблокировали часть центральных улиц, вызвав коллапс в дорожном движении.Полиция, сопровождавшая колонну, несколько раз предупредила митингующих о нарушении. Но после отказа выполнить требования правоохранителей те применили слезоточивый газ. Но даже такие меры не помогли разогнать толпу, столкновения по-прежнему продолжаются. Сообщается о поджогах в нескольких районах на востоке острова. Хулиганы также подожгли тележку из супермаркета и, разогнав, втолкнули ее в оцепление.По данным СМИ, к настоящему моменту четыре человека госпитализированы, полиция арестовала около 10 человек.