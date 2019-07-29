Злоумышленник воспользовался аккаунтом своей знакомой в одном из каршеринговых приложений и арендовал автомобиль...

Оперативники ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы задержали подозреваемого в неправомерном завладении каршеринговым автомобилем через чужой аккаунт.В территориальный отдел полиции обратилась девушка с сообщением о том, что неизвестный воспользовался её аккаунтом в одном из каршеринговых приложений и арендовал автомобиль.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на 3-й Кабельной улице. Им оказался 20-летний житель города Москва.Установлено, что подозреваемый, являясь знакомым заявительницы, имел доступ к её телефону с установленным в нём приложением одного из каршеринговых сервисов. Воспользовавшись её аккаунтом, он взял в аренду автомобиль, после чего, двигаясь по Мартеновской улице, повредил машину и скрылся с места ДТП.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73