Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram снимком из Сардинии (Италия). Ксения Собчак предстала перед поклонниками в купальнике леопардовой расцветки.
Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram снимком из Сардинии (Италия). Ксения Собчак предстала перед поклонниками в купальнике леопардовой расцветки.
Знаменитость
в кадре лежит на траве
в солнцезащитных очках, прикрыв голову соломенной шляпкой. Пляжный образ она дополнила
светлыми шлепками. Свой пост Ксения Собчак сопроводила хэштегом "отдых я тебя
заслужила".
Помимо комплиментов,
многие фолловеры оставили Ксении Собчак критические комментарии. "Неудачный
ракурс", "Фоткаться Бузова так и не научила", "На стройных
леопардовое не смотрится", "Ксения, кушать нужно больше!", "Посмотрела и
не поняла, почему ноги один метр, а голова – пять сантиметров??? Напоминает сосиску!!!"
– высказались подписчики.
В своем посте Ксения Собчак также резко ответила
на обвинения общественных активистов. Они раскритиковали телеведущую
за равнодушие к проблемам страны. "Все гораздо лучше, чем я, знают, что, почему
и главное, когда "правильно" писать в моих соцсетях.
Друзья, вас на редколлегию никто не звал.
А у меня не портал чрезвычайных происшествий. Я пишу здесь
о своей жизни и о некоторых событиях, которые
считаю важным обсудить", – написала звезда.
подчеркнула, что
не собирается превращать свою страничку в Instagram в трибуну для политических
дебатов. В завершении своих рассуждений светская львица намекнула, что сейчас
отдыхает на фешенебельном итальянском курорте. "А это – просто
фото в купальнике под обжигающим сардинским солнцем", – констатировала
Ксения Собчак.
Отметим, уже вторую
неделю телеведущая вместе с режиссером Константин Богомоловым отдыхают
в Италии. С собой взяла и двухлетнего сына Платона.