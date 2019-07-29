Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram снимком из Сардинии (Италия). Ксения Собчак предстала перед поклонниками в купальнике леопардовой расцветки.

Телеведущая поделилась на своей странице в Instagram снимком из Сардинии (Италия). Ксения Собчак предстала перед поклонниками в купальнике леопардовой расцветки.Знаменитостьв кадре лежит на травев солнцезащитных очках, прикрыв голову соломенной шляпкой. Пляжный образ она дополниласветлыми шлепками. Свой пост Ксения Собчак сопроводила хэштегом "отдых я тебязаслужила".Помимо комплиментов,многие фолловеры оставили Ксении Собчак критические комментарии. "Неудачныйракурс", "Фоткаться Бузова так и не научила", "На стройныхлеопардовое не смотрится", "Ксения, кушать нужно больше!", "Посмотрела ине поняла, почему ноги один метр, а голова – пять сантиметров??? Напоминает сосиску!!!"– высказались подписчики.В своем посте Ксения Собчак также резко ответилана обвинения общественных активистов. Они раскритиковали телеведущуюза равнодушие к проблемам страны. "Все гораздо лучше, чем я, знают, что, почемуи главное, когда "правильно" писать в моих соцсетях.Друзья, вас на редколлегию никто не звал.А у меня не портал чрезвычайных происшествий. Я пишу здесьо своей жизни и о некоторых событиях, которыесчитаю важным обсудить", – написала звезда.подчеркнула, чтоне собирается превращать свою страничку в Instagram в трибуну для политическихдебатов. В завершении своих рассуждений светская львица намекнула, что сейчасотдыхает на фешенебельном итальянском курорте. "А это – простофото в купальнике под обжигающим сардинским солнцем", – констатировалаКсения Собчак.Отметим, уже вторуюнеделю телеведущая вместе с режиссером Константин Богомоловым отдыхаютв Италии. С собой взяла и двухлетнего сына Платона.