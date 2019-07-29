Переправа через Керченский пролив, которая пока не построена полностью, несет серьезную опасность. С соответствующим признанием выступили на официальном уровне. Высокопоставленный политик сделал откровенное заявление про Крымский мост.
Переправа через Керченский пролив, которая пока не построена полностью, несет серьезную опасность. С соответствующим признанием выступили на официальном уровне. Высокопоставленный политик сделал откровенное заявление про Крымский мост.
Строящаяся переправа через Керченский пролив является частью
российской военной инфраструктуры, поэтому несет серьезную опасность для
Украины. Об этом заявил политик Борис Бабин, ранее возглавлявший
представительство президента Незалежной в автономной республике Крым.
По его словам, Крымский мост создает возможности для
обслуживания российского ядерного арсенала на полуострове. Он отметил, что об
опасности развертывания оружия массового поражения в Крыму представители
Украины говорили неоднократно.
Однако самый главный вред от Крымского моста связан с
ограничением судоходства в районе Керченского пролива, уверен Бабин. Он
отметил, что Россия проверят проходящие под переправой корабли, что, по его
мнению, незаконно и причиняет серьезный ущерб украинскому судоходству.
Возведение должно завершиться в конце
текущего года. Строители уложили все рельсы для железной дороги по переправе.
Было использовано около 76 тысяч шпал и более пяти тысяч тонн рельсов. Вместе с
этим строятся здания для эксплуатационной службы.
Планируется, что первые поезда по пройдут в
декабре 2019 года. Продажи билетов на них начнутся в сентябре. Переправа свяжет
крупнейшие года полуострова – Симферополь, Севастополь и Евпаторию – с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью и другими городами.