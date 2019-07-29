Переправа через Керченский пролив, которая пока не построена полностью, несет серьезную опасность. С соответствующим признанием выступили на официальном уровне. Высокопоставленный политик сделал откровенное заявление про Крымский мост.

Переправа через Керченский пролив, которая пока не построена полностью, несет серьезную опасность. С соответствующим признанием выступили на официальном уровне. Высокопоставленный политик сделал откровенное заявление про Крымский мост.Строящаяся переправа через Керченский пролив является частьюроссийской военной инфраструктуры, поэтому несет серьезную опасность дляУкраины. Об этом заявил политик Борис Бабин, ранее возглавлявшийпредставительство президента Незалежной в автономной республике Крым.По его словам, Крымский мост создает возможности дляобслуживания российского ядерного арсенала на полуострове. Он отметил, что обопасности развертывания оружия массового поражения в Крыму представителиУкраины говорили неоднократно.Однако самый главный вред от Крымского моста связан сограничением судоходства в районе Керченского пролива, уверен Бабин. Онотметил, что Россия проверят проходящие под переправой корабли, что, по егомнению, незаконно и причиняет серьезный ущерб украинскому судоходству.Возведение должно завершиться в концетекущего года. Строители уложили все рельсы для железной дороги по переправе.Было использовано около 76 тысяч шпал и более пяти тысяч тонн рельсов. Вместе сэтим строятся здания для эксплуатационной службы.Планируется, что первые поезда по пройдут вдекабре 2019 года. Продажи билетов на них начнутся в сентябре. Переправа свяжеткрупнейшие года полуострова – Симферополь, Севастополь и Евпаторию – с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью и другими городами.