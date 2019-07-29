У экспертов плохие новости для президента Украины Владимира Зеленского. Главы западных стран не воспринимают нового лидера Незалежной как полноценного политика. Неутешительный вердикт Зеленскому вынес политолог Алексей Мухин.

У экспертов плохие новости для президента Украины Владимира Зеленского. Главы западных стран не воспринимают нового лидера Незалежной как полноценного политика. Неутешительный вердикт Зеленскому вынес политолог Алексей Мухин.В глазах европейских политиков Зеленский еще не вырос вравного партнера. Поэтому они называют его в уменьшительно-ласкательных тонах,заявил Мухин в эфире радиостанции "Вести"."Я имею срез мнений о нем со стороны коллег из ЗападнойЕвропы. Они пока не считают его полноценным политиком", – отметиланалитик.По его словам, главы европейских государств называютЗеленского не по имени-отчеству, а просто "Зе". "Вот, когда ониз "Зе" превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы ипоговорим", – резюмировал Мухин.К президенту на Западе в целом относятся поканастороженно. Первый зарубежный визит в качестве главы государства он совершилв середине июня.Первым делом новый лидер Незалежной отправился во Францию,где провело переговоры с президентом Пятой республики Эммануэлоем Макроном.После этого он направился в Германию, где встретился с канцлером ФРГ АнгелойМеркель.Рядом с Зеленским главу германского правительства неожиданноначало трясти. Президент Украины помогать ей отказался, вместо этого он делалвид, будто ничего не замечает, а позже оправдал свое бездействие тем, что жизниканцлера ФРГ якобы ничего не угрожало.Не питает восторга к и европейская пресса.Так, польская газета Fronda расценила победу пропрезидентской партии"Слуга народа" на недавних парламентских выборах как "российскийреванш". По их мнению, обновленная Верховная рада будет действовать винтересах Москвы.