У экспертов плохие новости для президента Украины Владимира Зеленского. Главы западных стран не воспринимают нового лидера Незалежной как полноценного политика. Неутешительный вердикт Зеленскому вынес политолог Алексей Мухин.
У экспертов плохие новости для президента Украины Владимира Зеленского. Главы западных стран не воспринимают нового лидера Незалежной как полноценного политика. Неутешительный вердикт Зеленскому вынес политолог Алексей Мухин.
В глазах европейских политиков Зеленский еще не вырос в
равного партнера. Поэтому они называют его в уменьшительно-ласкательных тонах,
заявил Мухин в эфире радиостанции "Вести".
"Я имею срез мнений о нем со стороны коллег из Западной
Европы. Они пока не считают его полноценным политиком", – отметил
аналитик.
По его словам, главы европейских государств называют
Зеленского не по имени-отчеству, а просто "Зе". "Вот, когда он
из "Зе" превратится во Владимира Александровича Зеленского, тогда мы и
поговорим", – резюмировал Мухин.
К президенту на Западе в целом относятся пока
настороженно. Первый зарубежный визит в качестве главы государства он совершил
в середине июня.
Первым делом новый лидер Незалежной отправился во Францию,
где провело переговоры с президентом Пятой республики Эммануэлоем Макроном.
После этого он направился в Германию, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой
Меркель.
Рядом с Зеленским главу германского правительства неожиданно
начало трясти. Президент Украины помогать ей отказался, вместо этого он делал
вид, будто ничего не замечает, а позже оправдал свое бездействие тем, что жизни
канцлера ФРГ якобы ничего не угрожало.
Не питает восторга к и европейская пресса.
Так, польская газета Fronda расценила победу пропрезидентской партии
"Слуга народа" на недавних парламентских выборах как "российский
реванш". По их мнению, обновленная Верховная рада будет действовать в
интересах Москвы.