До этого он работал замом председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ

До этого он работал замом председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУС 29-го июля 2019 года Алексея Виноградова назначили председателем комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Алексей Виноградов родился в 1986 году во Владимире. В 2009 году окончил ВлГУ по специальности «иностранный язык». С 2011 года работал замом председателя первичной профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ.