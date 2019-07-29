Группа ученых Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова после серии экспериментов и наблюдений за группой пациентов клиники психиатрии пришла к выводу, что люди, у которых диагностирована шизофрения, чаще всего заводят в качестве домашних животных кошек и котов.

Группа ученых Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова после серии экспериментов и наблюдений за группой пациентов клиники психиатрии пришла к выводу, что люди, у которых диагностирована шизофрения, чаще всего заводят в качестве домашних животных кошек и котов.Как пишет портал MedikForum, они очень часто оказываются зараженными токсоплазмозом.Он появляется из-за того, что паразиты из недожаренного мяса попадают в организм, а переносчиками токсоплазмоза зачастую являются именно кошки.Отмечается, что токсоплазмы могут менять поведение человека и провоцировать возникновение различных психических отклонений.Примечательно, что аналогичные исследования проводились в прошлом тысячелетии, и тогда медики говорили о таких же результатах.