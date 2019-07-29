Грузовой космический корабль Прогресс МС-11 отстыковался от МКС. Двигатели корабля на торможения включатся в 16:50 по московскому времени, после чего он войдет в плотные слои атмосферы, где большая часть его сгорит.

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" отстыковался от МКС. Двигатели корабля на торможения включатся в 16:50 по московскому времени, после чего он войдет в плотные слои атмосферы, где большая часть его сгорит. Несгоревшие детали будут затоплены в несудоходной части Тихого океана, рассказали ТАСС с ЦНИИмаш.Этот "Прогресс" впервые долетел до Международной космической станции за 3 часа 20 минут.