Главный тренер хоккейного клуба Спартак (Москва) Олег Знарок в преддверии очередного сезона КХЛ рассказал, какие задачи поставлены перед красно-белыми в предстоящем чемпионате.

Главный тренер хоккейного клуба "Спартак" (Москва) Олег Знарок в преддверии очередного сезона КХЛ рассказал, какие задачи поставлены перед красно-белыми в предстоящем чемпионате."Будем создавать команду. По одному ничего не выиграешь. Я же помню, что у болельщиков "Спартака" есть девиз: один за всех и все за одного. Вот по этому принципу и будем играть", – приводит слова Знарка официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.Кроме того, наставник столичного клуба ответил на вопрос о целях на грядущий сезон. "Алексей Жамнов в недавнем интервью сказал, что первый раунд уже никого не устроит. Меня – тоже", – заявил специалист.Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил санкт-петербургскому СКА в шести встречах со счетом 2:4.