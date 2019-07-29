Регина Тодоренко осталась одна. Муж, популярный певец Влад Топалов, покинул телеведущую, уехав из России.

Регина Тодоренко осталась одна. Муж, популярный певец Влад Топалов, покинул телеведущую, уехав из России.Младшая сестра Влада Топалова вышла замуж и в честь такого важного события организовала праздник в Эстонии. Разумеется, певец оказался в списке гостей и на несколько дней покинул Россию, чтобы быть рядом с Алиной в столь радостные минуты. При этом его жена Регина Тодоренко осталась одна с их сыном Майклом.Популярная телеведущая сообщила в Instagram, что ничего не успевает и еле справляется с обязанностями. Она опубликовала видео, на котором предстала без косметики, с растрепанными волосами, в домашней одежде."Девочки, мамы, я вас прекрасно понимаю, когда ты живешь без помощника, когда твой муж уехал, сегодня именно такая ситуация, я не на съемках, я дома (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Мне нужно приготовить обед, мне нужно убираться, помыть посуду, я бегаю как сумасшедший кроль по квартире. Это капец, не успеваю даже приготовить себе поесть толком", – пожаловалась Регина.Вдали от семьи Влад признался, что соскучился: "Кажется, вот, сейчас на пару дней уеду, буду спааааааааать, лежать и ничего не делать... Ага😏 невозможно! Телефон не выключаешь, тк мало ли что ночью. Только открыл глаза – к телефону, как там мои, что у них. Все время ждешь видео звонка! Блин.... во жизнь Скучаю..."Напомним, что в начале июля певец и телеведущая сыграли свадьбу. Торжество состоялось в Сорренто в кругу самых близких. и оформили отношения в октябре 2018 года, решив отложить шумное празднество – невеста была беременна. В начале декабря Тодоренко и Топалов стали родителями.