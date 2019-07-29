Алена Водонаева обиделась на поклонников – они перестали ставить лайки под ее постами. Фанаты, в свою очередь, осудили телезвезду за несдержанность в еде.

Алена Водонаева обиделась на поклонников – они пересталиставить лайки под ее постами. Фанаты, в свою очередь, осудили телезвезду занесдержанность в еде.Опубликованное Аленой Водонаевой короткое видео сталопредметом бурного обсуждения в ее микроблоге. Подписчики в Instagram удивляются, когда же этобывшая звезда "Дома-2" успела так "отъестся"."Я вчера прочитала статью, в которой было написано отом, что фотографии с отдыха и путешествий вызывают негатив у пользователей. Незнаю правда это или нет, но количество лайков в сравнении с фотками из Москвызаметно поубавилось. Не скучаем и не жмемся! Это что еще такое?! Вы со мной?",– обижается на фанатов Водонаева.Телезвезда пытается заверить фолловеров, что со временисъемки уже похудела на 2-3 килограмма. Однако подписчики не унимаются -некоторые решили, что на видео позирует с силиконовыминакладками. Инсинуации злопыхателей телезвезду возмутили. пояснив, что два-три килограмма с моментасъемки уже скинула. "На что накладки? На мне нет белья здесь. Вообще",– заявила Алена."Толстая какая-то", "По попе видно, чтопоправилась!", "Отъела", "Ужасно! В платье вшитаискусственная попа. Это так видно", – не поверили звезде поклонники. Другаячасть фанатов, напротив, в восторге. "Задница огонь!", -прокомментировали видео почитатели. Они заключчили, что "даже жирная"все равно красива, передает .