Алена Водонаева обиделась на поклонников – они перестали
ставить лайки под ее постами. Фанаты, в свою очередь, осудили телезвезду за
несдержанность в еде.
Алена Водонаева обиделась на поклонников – они перестали
ставить лайки под ее постами. Фанаты, в свою очередь, осудили телезвезду за
несдержанность в еде.
Опубликованное Аленой Водонаевой короткое видео стало
предметом бурного обсуждения в ее микроблоге. Подписчики в Instagram удивляются, когда же это
бывшая звезда "Дома-2" успела так "отъестся".
"Я вчера прочитала статью, в которой было написано о
том, что фотографии с отдыха и путешествий вызывают негатив у пользователей. Не
знаю правда это или нет, но количество лайков в сравнении с фотками из Москвы
заметно поубавилось. Не скучаем и не жмемся! Это что еще такое?! Вы со мной?",
– обижается на фанатов Водонаева.
Телезвезда пытается заверить фолловеров, что со времени
съемки уже похудела на 2-3 килограмма. Однако подписчики не унимаются -
некоторые решили, что на видео позирует с силиконовыми
накладками. Инсинуации злопыхателей телезвезду возмутили. пояснив, что два-три килограмма с момента
съемки уже скинула. "На что накладки? На мне нет белья здесь. Вообще",
– заявила Алена.
"Толстая какая-то", "По попе видно, что
поправилась!", "Отъела", "Ужасно! В платье вшита
искусственная попа. Это так видно", – не поверили звезде поклонники. Другая
часть фанатов, напротив, в восторге. "Задница огонь!", -
прокомментировали видео почитатели. Они заключчили, что "даже жирная"
все равно красива, передает .