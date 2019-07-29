В аэропорту Ташкента задержан мужчина, который пытался перевезти в желудке более четырехсот граммов золота. Стоимость драгоценностей оценивается в 17 тысяч долларов. В настоящее время по данному факту правонарушения проводятся таможенные проверки.

В аэропорту Ташкента задержан мужчина, который пытался перевезти в желудке более четырехсот граммов золота. Стоимость драгоценностей оценивается в 17 тысяч долларов.Гражданин Узбекистана хотел вылететь из Ташкента в Дели, используя "зеленый коридор", но таможенники провели в отношении мужчины дополнительную проверку. С помощью современного сканирующего оборудования было обнаружено четырнадцать самодельных слитков золота, которые задержанный пытался перевезти незаконным способом в желудке.Как сообщается на сайте Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, общий вес драгоценных металлов составил более 434 граммов. В настоящее время по данному факту правонарушения проводятся таможенные проверки.В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам можно провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц драгоценных изделий, общий вес которых составляет не более 30 граммов.