Российские новостройки не подорожали после перехода строительной отрасли на схему работы с эскроу-счетами, за месяц цена выросла лишь на 0,6%.

В Москве подорожание составило 1,1%, и дальнейших существенных изменений эксперты рынка не ждут, пишет "Коммерсант".Ситуация с ценами на первичное жилье в разных городах разная: в Волгограде новостройки подорожали сразу на 5%, при этом в Самаре подешевели на 7,5%, однако в целом по стране цены остались на прежнем уровне.Связано это с тем, что 70% проектов продолжают достраивать по старым правилам, и эта недвижимость будет продаваться еще два года.При этом аналитики напоминают про фактор сезонности: июль традиционно месяц тихий, когда покупатели не слишком активны – это делает середину лета очень выгодным временем для покупки новой квартиры.