29.07.2019

2019-07-29 22:25:17

Почти в 50 регионах России введен противопожарный режим

В 47 российских регионах введен особый противопожарный режим. Об этом сообщает со ссылкой на данные МЧС России. Так, в 24 субъектах режим действует на всей территории, а в 23-х – частично.



Всего же спасатели зафиксировали 6,3 тыс. техногенных пожаров. Наиболее опасная ситуация сложилась в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. В этих трех регионах дополнительно действует режим "Чрезвычайная ситуация в лесах". Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области превысила 1,6 млн га.