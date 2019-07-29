Потерпевшая сообщила, что отдала на ремонт свой автомобиль в один из автосервисов, но, вернувшись за ним через несколько месяцев, обнаружила его пропажу...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже.В полицию обратилась 44-летняя жительница Подмосковья. Потерпевшая сообщила, что отдала на ремонт свой автомобиль в один из автосервисов, расположенный на 2-м Нагатинском проезде. Однако вернувшись через несколько месяцев за своей машиной, владелица обнаружила ее пропажу. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Им оказался безработный 37-летний местный житель.Установлено, что подозреваемый ранее являлся работником данного автосервиса. Он воспользовался тем, что заявительница не смогла вовремя забрать свой автомобиль, и решил продать транспортное средство.В настоящее время похищенный автомобиль обнаружен и изъят.Следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного сттатьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22