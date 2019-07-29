Башкирская полиция нашла 14 пропавших в горах туристов. В воскресенье группа из 18 человек, в том числе четверо детей, отправились из детского лагеря Горное ущелье на гору Шыршы тау. На обратном пути туристы разделились, и часть группы заблудилась в Абзелиловском районе.

Башкирская полиция нашла 14 пропавших в горах туристов. В воскресенье группа из 18 человек, в том числе четверо детей, отправились из детского лагеря "Горное ущелье" на гору Шыршы тау. На обратном пути туристы разделились, и часть группы заблудилась в Абзелиловском районе. Органы МЧС о предстоящем мероприятии предупреждены не были, сообщает ГТРК "Башкортостан".К полуночи до отправной точки самостоятельно смогли добраться только четверо туристов, среди них — один ребенок. Сотрудники полиции сразу же организовали поиск оставшихся членов экспедиции. Спасателей зонального поисково-спасательного отряда города Белорецка перевели в состояние готовности.Около трех часов ночи вышел на связь старший группы. Мужчина передал координаты места нахождения оставшихся участников похода. К ним направились сотрудники ОМВД по Абзелиловскому району. В полшестого утра полицейские нашли туристов и сопроводили их к КПП детского оздоровительного лагеря "Горное ущелье".Пострадавших и погибших сред участников турпохода нет. Добавим, все участники туристского похода являются жителями Магнитогорска.