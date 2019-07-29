В 2019 году во Владимире зарегистрировано три десятка хищений велосипедов.

Популярность двухколесного транспорта среди жителей региона растет с каждым годом. Простой в эксплуатации мобильный транспорт с удовольствием используют все от мала до велика. Но, к сожалению, несмотря на предпринимаемые сотрудниками полиции меры профилактического характера, не все владельцы велотранспорта предпринимают меры по сохранности своего имущества.В 2019 году только в городе Владимире зарегистрировано три десятка хищений двухколесных транспортных средств, из которых 28 совершены в период с марта по июль. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 200 тысяч рублей.В апреле текущего года 30-летний житель областного центра, пользуясь беспечностью одного из собственников велотранспорта, проник в подвальное помещение жилого дома, откуда похитил находившийся там велосипед. После поступившего в полицию сообщения местонахождение похищенного, а также личность злоумышленника установили. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом.С сообщением о хищении велосипеда в дежурную часть городского УМВД обратился 21-летний местный житель. Транспортное средство потрепевший оставил на одной из центральных улиц, не пристёгивая специальным противоугонным устройством. Сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей. Потерпевший показал полицейским фотографию транспортного средства, сделанную на мобильный телефон. Впоследствии фото помогло сотрудникам полиции разыскать похищенное имущество и задержать подозреваемого в его краже. Похищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам простые правила, соблюдение которых поможет снизить вероятность того, что велосипед станет предметом преступного посягательства.1. Старайтесь не оставлять велосипеды в подъездах жилых домов или около таковых.Не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей. Фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго.Выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.Обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь приковать свой транспорт: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован.Сохраняйте документы, которые прилагаются к велосипеде при покупке, а также сделайте фото транспортного средства. В случае, если он будет похищен, наличие информации на материальных носителях увеличит вероятность успешного завершения поиска велотранспорта.Если в отношении вас или вашего имущества совершены противоправные действия, необходимо как можно раньше обратиться в полицию.