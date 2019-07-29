Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался сильно недоволен высказываниями в интернете. В ходе назначения новых председателей райисполкомов белорусский лидер прошелся по умникам из интернета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался сильно недоволен высказываниями в интернете. В ходе назначения новых председателей райисполкомов белорусский лидер прошелся по "умникам из интернета".
Поводом для критики со стороны пользователей Сети стали
заявления Лукашенко в ходе селекторного совещания, посвященного уборочной
кампании. Заседание состоялось на прошлой неделе.
Тогда Батька потребовал собрать почти 10-миллионный урожай.
Проблема в том, что в министерстве сельского хозяйства оптимизма Лукашенко не
разделяют. Чиновники прогнозируют урожай почти на четверть ниже – около 7,5
миллиона тонн.
Несовпадение оценок президента и правительства вызвало живой
отклик у пользователей Сети. Требования Лукашенко собрать 10-миллионный урожай
многие из них подвергли критике.
Белорусский лидер признался, что отзывами в Сети
интересуется. "Как всегда, у нас есть "умные". Они даже подвергли критике
мое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9
нельзя", – возмутился .
Стоит отметить, что ситуация в сельском хозяйстве братской
республики довольно сложная. Прошлогодний урожай зерновых оказался самым низким
за последние 10 лет. Всего удалось собрать чуть более шести миллионов тонн.
Ранее "Дни.ру" писали, что похвастался
своим рейтингом среди россиян. По словам Батьки, его поддерживают 60% граждан
России. При этом про своей рейтинг внутри Белоруссии он старается не
распространяться.
Между тем аналитическая служба "Рамблера"
выяснила, что Лукашенко доверяют только 34% россиян. У 38% респондентов -
противоположное мнение. А 28% не одобряют ни политику Москвы, ни действия
Минска.