Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался сильно недоволен высказываниями в интернете. В ходе назначения новых председателей райисполкомов белорусский лидер прошелся по умникам из интернета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался сильно недоволен высказываниями в интернете. В ходе назначения новых председателей райисполкомов белорусский лидер прошелся по "умникам из интернета".Поводом для критики со стороны пользователей Сети стализаявления Лукашенко в ходе селекторного совещания, посвященного уборочнойкампании. Заседание состоялось на прошлой неделе.Тогда Батька потребовал собрать почти 10-миллионный урожай.Проблема в том, что в министерстве сельского хозяйства оптимизма Лукашенко неразделяют. Чиновники прогнозируют урожай почти на четверть ниже – около 7,5миллиона тонн.Несовпадение оценок президента и правительства вызвало живойотклик у пользователей Сети. Требования Лукашенко собрать 10-миллионный урожаймногие из них подвергли критике.Белорусский лидер признался, что отзывами в Сетиинтересуется. "Как всегда, у нас есть "умные". Они даже подвергли критикемое заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 миллиона тонн зерна, ниже 9нельзя", – возмутился .Стоит отметить, что ситуация в сельском хозяйстве братскойреспублики довольно сложная. Прошлогодний урожай зерновых оказался самым низкимза последние 10 лет. Всего удалось собрать чуть более шести миллионов тонн.Ранее "Дни.ру" писали, что похвасталсясвоим рейтингом среди россиян. По словам Батьки, его поддерживают 60% гражданРоссии. При этом про своей рейтинг внутри Белоруссии он старается нераспространяться.Между тем аналитическая служба "Рамблера"выяснила, что Лукашенко доверяют только 34% россиян. У 38% респондентов -противоположное мнение. А 28% не одобряют ни политику Москвы, ни действияМинска.