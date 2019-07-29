В СМИ муссируются слухи о разводе певицы Глюкозы с мужем Александром Чистяковым. Ситуацию прокомментировал помощник артистки.

В СМИ муссируются слухи о разводе певицы Глюкозы с мужем Александром Чистяковым. Ситуацию прокомментировал помощник артистки.Все началось с того, что свою официальную страничку в социальной сети Instagram артистка переименовала. Если раньше она называлась "Чистякова-Ионова" (по двойной фамилии певицы), то теперь именуется "Глюкоза" (творческий псевдоним). Далее появилась информация, будто мужа певицы, бизнесмена Александра Чистякова еще зимой видели в компании какой-то брюнетки. А теперь особо наблюдательные поклонники заметили, что Наталья (настоящее имя певицы) перестала носить обручальное кольцо.Помощник исполнительницы Александр Диколь прокомментировал ситуацию. В частности, он высказал возмущение ситуацией, когда представителям артиста звонят всякий раз, как какой-нибудь Telegram-канал "сделает пук". "Мне странно, что у нас происходит в обществе подобная ситуация. Кто-то где-то я не знаю каким образом произвел на свет вот эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон уважаемые журналисты из уважаемых изданий. Меня вот это пугает", – цитирует официального представителя Натальи Чистяковой-Ионовой .Помощник певицы убежден, что артист или его представитель не должен развеивать слухи, потому что это "плохая традиция на будущее". "Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов", – резюмировал Диколь.Отметим, что буквально день назад появилась информация, что Наталью и Александра видели в кафе вдвоем, и они выглядели совершенно счастливыми. Что на самом деле происходит в семье артистки, точно неизвестно. Сама Глюкоза предпочитает отмалчиваться.