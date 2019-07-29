Гагаринский суд Москвы огласил приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей при закупках обуви для заключенных.

Гагаринский суд Москвы огласил приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей при закупках обуви для заключенных. Он должен будет провести в колонии 7 лет, а также выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей, передает ТАСС.Еще один фигурант этого дела — бывший директор ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталий Морусов — осужден на 5 лет колонии.Следствие выяснило, что в 2015 году Коршунов вместе гендиректором компании "Даце Групп" Смбатом Арутюняном создали видимость того, что обувь в рамках госконтракта производит ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН РФ. Однако на самом деле ее делали заключенные в колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. Причем для этого использовались более дешевые и не предусмотренные контрактом материалы.Всего на Коршунова заведено шесть уголовных дел: три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно — с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, еще одно — из-за злоупотреблений полномочиями при строительстве СИЗО в Крыму, а еще одно — за получение взятки.