Бывший глава украинского государства Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей улетел в Турцию. На какой срок он решил остаться без охраны, неизвестно. По украинскому законодательству экс-президентам она предоставляется навсегда.

Бывший глава украинского государства Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей улетел в Турцию, сообщают украинские СМИ.Сам экс-президент отправился в Стамбул 28 июля, а некоторые его родственники улетели туда раньше.При этом не уточняется, на какой срок бывший глава государства решил остаться без охраны: по украинскому законодательству экс-президентам она предоставляется навсегда, передает "Россия 24".