Звезды российского шоу-бизнеса не могу провести и дня без скандалов, интриг и сплетен. Дни.ру собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года.

Звезды российского шоу-бизнеса не могу провести и дня без скандалов, интриг и сплетен. "Дни.ру" собрали для своих читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года.Татьяна Навка нисколько не изменилась после того, как вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Олимпийская чемпионка утверждает, что внутреннее состояние осталось прежним, но некоторые проблемы возникли из-за повышенного внимания окружающих.После замужества Татьяна Навка даже стиль жизни не особенно поменяла. По словам олимпийской чемпионки, она посещает те же магазины, отдыхает в тех же местах.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 июля 2019 года, в и специальных .