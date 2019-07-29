На Яйвинской ГРЭС (Пермская область) загорелся трансформатор. Чтобы избежать пожара, было принято решение об отключении одного блока электростанции.

На Яйвинской ГРЭС (Пермская область) загорелся трансформатор. Чтобы избежать пожара, было принято решение об отключении четвертого блока электростанции мощностью 150 МВт, говорится в сообщении Минэнерго РФ. В нем уточняется, что инцидент произошел в 20:37 по Москве. На место ЧП вызваны подразделения МЧС.Яйвинская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1963 году, расположена в поселке Яйва Александровского района Пермского края. Станция обеспечивает электроэнергией предприятия и населенные пункты Верхнекамья, в том числе предприятия "Уралкалия", "Сильвинита", "Соликамскбумпром" и другие.Последствий для потребителей не было, утверждают в ведомстве.