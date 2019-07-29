Президент мюнхенской Баварии Ули Хенесс не намерен выдвигать свою кандидатуру на новых выборах в ноябре 2019 года и покинет клуб после 40 лет работы в его системе. Болельщики Баварии уже создали петицию и активно собирают подписи, чтобы сохранить Хенесса в клубе.

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс не намерен выдвигать свою кандидатуру на новых выборах в ноябре 2019 года и покинет клуб после 40 лет работы в его системе. Болельщики "Баварии" уже создали петицию и активно собирают подписи, чтобы сохранить Хенесса в клубе."Мир меняется, незыблемые вещи сотрясаются, но на одну вещь, на которую мы всегда можем положиться – это сильная "Бавария", завоевывающая чемпионство в Германии и выступающая в еврокубках, — говорится в сообщении фанатов клуба. – Этим мы обязаны Ули Хенессу. И независимо от того, насколько бурное море, Хенесс – наша скала, наша гарантия продолжительного успеха "Баварии".Тем не менее, ожидается, что сменщиком Хенесса на посту президента станет Герберт Хайнер, ранее являвшийся генеральным директором Adidas, а ныне председатель наблюдательного совета "Баварии", сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Bild. Отмечается, что оба функционера знакомы на протяжении 20 лет и являются хорошими друзьями.67-летний Хенесс был футболистом, но завершил спортивную карьеру в возрасте 27 лет, после чего в 1979 году получил должность менеджера "Баварии". Президентом мюнхенцев он стал в 2009 году и правил клубом до 2014 года. В марте 2016 года он вновь получил пост главы. За 40 лет его работы "Бавария" 16 раз становилась чемпионом Германии, два раза побеждала в Лиге чемпионов, а еще единожды выигрывала Кубок УЕФА.