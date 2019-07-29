Мальчика взял с собой отец. Вместе с ним и двумя старшими братьями маленький Артем собирал грибы и не заметил, как потерялся. Взрослые, увлеченные сбором грибов, тоже не заметили, как мальчик пропал из виду.

Трехлетний грибник, пропавший в сибирской тайге, найден живым, сообщает областное управление МВД.Ранее сообщалось, что ребенок пропал в лесу на северо-востоке Кемеровской области в Яшкинском районе. Мальчика взял с собой отец. Вместе с ним и двумя старшими братьями маленький Артем собирал грибы и не заметил, как потерялся. Взрослые, увлеченные сбором грибов, тоже не заметили, как мальчик пропал из виду. В результате поисковой операции, в которой приняли участие волонтеры, ребенок найден и возвращен родителям.За два дня до этого еще одна самостоятельная трехлетняя кемеровчанка ушла из квартиры бабушки. Женщина отлучилась в магазин, девочка заскучала, сумела открыть замок на двери квартиры и ушла гулять. Беглянку заметили соседи и вызвали полицию, так как девочка была без обуви, не могла назвать ни свое имя, ни адрес. Ребенок возвращен родственникам, с которыми проведена профилактическая беседа.